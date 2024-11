G.P. 2 novembre 2021 Éntula : Borzacchiello presenta il suo libro a Cagliari Éntula, Il Festival Letterario Diffuso Con La Sardegna, Ix Edizione: Paolo Borzacchiello presenta il libro Basta dirlo. Domani, mercoledì 3 novembre, Cagliari, Auditorium Tiscali, ore 17



CAGLIARI - Appuntamento a Cagliari al festival Éntula con Paolo Borzacchiello. Domani, mercoledì 3 novembre, l’esperto di intelligenza linguistica applicata al business presenta all’Auditorium Tiscali, alle 17, il suo ultimo libro Basta dirlo (Mondadori). Lo intervista, nell’incontro organizzato in collaborazione con DoWoow, il giornalista Giuseppe Deiana. In Basta dirlo Borzacchiello, con il suo stile semplice e diretto, condivide con il lettore quanto ha imparato in anni di studi nell’ambito dell’intelligenza linguistica e delle interazioni umane: spiega quali espressioni sono ostacoli nell’ottenere i risultati che desideriamo e quali invece sono armi potentissime in grado di garantirci autorevolezza in ogni contesto; quali frasi agiscono come incantesimi e ci fanno stare bene e quali invece demoliscono l’autostima e ci impediscono di essere felici.



Dopo i due incontri con Paolo Borzacchiello, Éntula prosegue il 14 novembre con Cristina Caboni, a Ovodda Sa 'Orte de Sennor Frantzischeddu alle 16, per presentare il suo nuovo romanzo La ragazza dei colori. La scrittrice isolana è attesa anche a Orotelli il 24 novembre al Centro Polivalente "Franco Pintus" alle 17.30. Entrambi gli incontri sono moderati da Natascia Talloru. Il 17 novembre, a Valledoria, nell’Aula consiliare alle 18, e a Sassari, al Vecchio Mulino alle 20.30, ritorna al festival di Lìberos Fabio Stassi col suo libro fresco di stampa per Sellerio Mastro Geppetto: un padre alla ricerca del figlio. Un falegname e il suo burattino. Un piccolo gioiello di creatività e ispirazione letteraria.



Il 18 novembre, lo scrittore siciliano è atteso a Macomer, al Centro Servizi Culturali UNLA, alle 19. Il 19 novembre conclude il suo tour di presentazioni a Cagliari, al Convento San Giuseppe, alle 19. La serata sarà impreziosita dalla presenza dell’attrice Lia Careddu, e da una cena a tema a cura di ViceVersa, il ristorante del Convento. l’accesso agli eventi è possibile previa verifica del Green Pass, come previsto dalle nuove norme di contenimento del COVID19.



