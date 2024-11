4 novembre 2021 Cada dia: 4 novembre 1942



Tragedia nel mare di Alghero: Efisio Bradi e il suo equipaggio, composto da Francesco Fiori e Antonino Pinna decisero di recarsi in un'area di pesca. Mentre erano intenti a salpare le nasse, il comandante Efisio si accorse che da libeccio avanzava un turbinio di nuvole carico di pioggia sospinto da un forte vento. La burrasca raggiunse l'imbarcazione e i pescatori cercarono riparo vicino alla costa. L'imbarcazione si rovesciò procurando una letale ferita a Francesco che si vide cadere addosso l'albero maestro della barca. Finita la tempesta i marinai della capitaneria trovarono l'imbarcazione rovesciata con il comandante Efisio e il figlio Giuseppe aggrappati all'imbarcazione in attesa di soccorso. Di Francesco nessuna traccia: il suo corpo fu rinvenuto nel golfo qualche giorno dopo.