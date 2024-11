S.A. 2 novembre 2021 Furti in auto, 43enne fermato dalla Polizia Gli agenti sono intervenuti in zona San Giuseppe a Sassari, dove alcuni passanti hanno notato l´uomo mentre rovistava all’interno di alcune autovetture



SASSARI - Nella notte appena trascorsa il personale della Sezione Volanti della Questura di Sassari ha tratto in arresto un 43enne, con precedenti di polizia, per furto aggravato ed evasione. Gli operatori sono intervenuti in zona San Giuseppe, ove è stata segnalata una persona che stava rovistando all’interno di alcune autovetture.



Giunti sul posto gli agenti sono riusciti ad individuare l’uomo, che alla vista dei poliziotti ha provato a far perdere le proprie tracce allontanandosi dalle autovetture, senza però riuscirci. Il 43enne è stato trovato in possesso di diversi oggetti tra cui una tenaglia in metallo, un punteruolo in ferro ed una pinza multiuso, con i quali ha forzato e danneggiato diverse autovetture, inoltre all’interno di una sacca sono stati recuperati diversi oggetti precedentemente sottratti dalle automobili.



Dopo le formalità di rito, l’uomo che già nella seconda di ottobre è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Questura e nell’odierna mattinata, a seguito dell’udienza di convalida, è stato accompagnato presso il carcere di Sassari-Bancali, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.