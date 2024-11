S.A. 2 novembre 2021 Mostra sul Kurdistan alla Torre di Sulis Mostra e Libro sul Kurdistan Iracheno di Adriana Fara, Stefano Stranges, Marioluca Bariona. L´inaugurazione è mercoledì 3 Novembre alle ore 18 ad Alghero



ALGHERO - L'Associazione “L'Albero Cavo” inaugura ad Alghero la mostra “Tacciano le armi” con le fotografie di Stefano Stranges e Marioluca Bariona, patrocinata dalla Fondazione Alghero. L'inaugurazione è mercoledì 3 Novembre alle ore 18, presso la Torre di Sulis. La mostra che si compone di 31 scatti e anticipa la presentazione del libro – reportage “Tacciano le armi” di Adriana Fara, Stefano Stranges e Marioluca Bariona in collaborazione con la FOCSIV, le traduzioni in inglese di Alessandra Mariano, pubblicato da Edizioni Eugraphìa nella collana di saggistica Skepsi.



In occasione della mostra saranno proiettati due video della durata di dieci minuti, realizzati durante il viaggio dei tre autori nel Kurdistan iracheno a marzo scorso, in occasione della visita di Papa Francesco in quelle terre. “Tacciano le armi” è un libro–reportage sul Kurdistan iracheno che raccoglie impressioni, interviste, testimonianze e saggi di autori iracheni, curdi e italiani. L'importanza e il significato del viaggio apostolico di Papa Francesco per la popolazione di quella terra, raccontato in un reportage tra i volti delle persone nei campi profughi e rifugiati, nelle vite dei cristiani dimenticati in una Medina e su frontiere sempre più porose e insidiose.