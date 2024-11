S.A. 3 novembre 2021 PalaMura, al via il rifacimento del parquet La posa del nuovo pavimento sarà conclusa entro il 30 novembre e coprirà una superficie di 670 metri quadrati. L´importo dei lavori è di 48mila euro



PORTO TORRES - Hanno preso il via i lavori di sostituzione del parquet del PalaMura. In un primo tempo l'intervento prevedeva la rimozione della pavimentazione in legno e il suo riutilizzo in un'altra struttura cittadina. L'inizio dei lavori ha invece regalato una sorpresa: l'interno del parquet è stato divorato dalle termiti che lo hanno reso inutilizzabile. La posa del nuovo pavimento sarà conclusa entro il 30 novembre e coprirà una superficie di 670 metri quadrati. L'importo dei lavori è di 48mila euro.



L'intervento è l'ultimo di una serie di opere che quest'anno hanno interessato il PalaMura: la riqualificazione dei servizi igienici, il cambio dell'illuminazione e la sistemazione del tetto. "Da tanto tempo la struttura necessita di un restyling - dichiara l'assessora allo Sport Simona Fois - e negli ultimi mesi ci siamo concentrati molto su quello che c'è da fare. Si tratta di lavori che indubbiamente creano disagi ma che renderanno la struttura più accogliente e idonea a ospitare eventi sportivi di alto livello, come quelli a cui ci hanno abituato le società locali.



L'obiettivo dell'amministrazione è quello di riordinare il sistema di gestione di questa e delle altre strutture esistenti, mettendo regole chiare ed eque, come non è sempre accaduto finora. Vogliamo che chi gestisce palazzetti e palestre abbia certezze e tempi per rientrare negli investimenti: l'obiettivo a lungo termine rimane quello di favorire gestioni pluriennali e siamo certi che sarà il modo migliore per valorizzare le esperienze e le competenze sportive maturate in città negli ultimi decenni".