Cor 4 novembre 2021 Mantvydas Tveraga all´Amatori Alghero L’Amatori Rugby Alghero si arricchisce di un nuovo prezioso giocatore: Si chiama Mantvydas Tveraga - per gli amici Mantas- ed è una seconda linea di origini lituane, formatosi in Italia, con un esperienza di diverse stagioni nello Stade Francais



ALGHERO - 196 cm per 123 kg, classe 1986, Mantas apporterà all’Amatori Rugby Alghero una buona dose d’esperienza. Cresciuto nelle giovanili del Piacenza Rugby con cui ha esordito nel campionato di serie A, ha giocato nella Nazionale U21 partecipando alla Rugby World Cup di categoria. Dopo l’esperienza in Francia, con lo Stade Francaise, torna in Italia per giocare in Eccellenza con il Rugby Parma. Nel 2011 è Campione d’Italia con il Petrarca, dove resterà per sei stagioni, giocando come permit player in Pro 12, tra le fila del Benetton Treviso.



Ha continuato vestendo la maglia dei Rugby Lyons Piacenza, Rovigo, VII Torino, prima di approdare

in Sardegna, nell’Amatori Rugby Alghero. Ha all’attivo un’esperienza importante, come allenatore degli Avanti per la Nazionale lituana.



«Ho parlato a lungo con il General Manager Gino Troiani, ho preso la decisione di trasferirmi ad

Alghero perché mi è piaciuto molto il potenziale del progetto che mi ha illustrato. Essere circondato da persone estremamente competenti come lui è di grande stimolo, anche per me – ha dichiarato Mantas - Abbiamo l’opportunità di costruire, insieme a tutto il gruppo, qualcosa di grande per i prossimi anni; la squadra è giovane ed io potrò apportare la mia esperienza per crescere insieme. Sono un giocatore che crede molto alla cultura del club, al senso di appartenenza. Penso che questo possa fare la differenza, anche nei momenti di difficoltà».