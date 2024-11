Cor 5 novembre 2021 Alghero Marathon alla corsa dei Santi E’ stata una festa di sport e solidarietà, con i partecipanti che hanno corso sotto la pioggia attraverso alcuni luoghi più noti della Capitale, contribuendo con il loro gesto a sostenere il progetto solidale



ALGHERO - Dopo un anno di assenza Roma è tornata ad ospitare “La corsa dei Santi”, tradizionale appuntamento podistico promosso da Missioni Don Bosco che si disputa da tredici anni nel giorno di Ognissanti. La corsa sportiva e solidale, nata nel 2008, alla quale hanno preso parte un migliaio di runner, si propone ogni anno l’obiettivo di dare maggiore visibilità ad importanti progetti benefici realizzati nel mondo. Per il 2021 è stata attivata una campagna di raccolta fondi attraverso un numero solidale, 45586, e diversi testimonial, tra i quali le due atlete olimpiche e paralimpiche Fiona May e Oxana Corso, e il cantante Moreno, sono stati ospiti dello speciale di Mattino Cinque andato in onda su Canale 5 nel corso dell’ora di gara.



Il progetto solidale supportato quest’anno si intitola “Ridiamogli la loro infanzia” che mira a combattere e prevenire lo sfruttamento minorile in Colombia attraverso lo sviluppo di un piano globale teso a prevenire ogni forma di sfruttamento, proponendo un progetto di vita alternativo per famiglie, bambini e ragazzi di strada. E’ stata una festa di sport e solidarietà, con i partecipanti che hanno corso sotto la pioggia attraverso alcuni luoghi più noti della Capitale, contribuendo con il loro gesto a sostenere il progetto solidale di questa edizione. Partenza e arrivo saranno a piazza Pio XII. Il percorso comprendeva via della Conciliazione, via San Pio X, ponte e corso Vittorio, largo di Torre Argentina, via delle Botteghe Oscure, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via dei Cerchi, via di San Gregorio, i Fori Imperiali e piazza Venezia, via del Corso, piazza del Popolo, via Ferdinando di Savoia, ponte Regina Margherita, via Cola di Rienzo, via Cicerone, piazza Cavour, via Crescenzio, via della Traspontina e di nuovo via della Conciliazione. Portabandiera dell’Alghero Marathon sulle strade di Roma è stato Giacomo Carboni, tornato a calcare i sampietrini della capitale, stavolta resi infidi dalla pioggia, a poco più di quaranta giorni dopo dalla disputa della maratona di Roma. I dieci chilometri sono stato portati a termine in 44’40 all’ottima media di 4’40/km, 197mo assoluto.



Domenica 31 ottobre, invece, il grande triathlon cross country è tornato in Sardegna, a Golfo Aranci, con il Sardegna Tries X lungo i selvaggi single track attorno al colle di Nostra Signora del Monte, sopra Punta Marana, non lontano da Olbia. Si sono cimentati nell’impresa alcuni tesserati Alghero Marathon. La staffetta mista di triathlon (1km nuoto, 23km mountain bike e 7km corsa) era composta rispettivamente da Paolo Demontis, Luciano Catogno e Marco Passerò. Luigi Ruiu con la maglia dell’Olbia Nuoto ha centrato il secondo posto nella staffetta mista di triathlon. Lunedì primo novembre, infine, il calendario prevedeva i 24km di trail con 520 metri di dislivello positivo. Il bluerunner Alessandro Sandroni, specialista della disciplina, ha vinto la categoria SM60 (2h18’57) classificandosi ventiseiesimo assoluto e ventiquattresimo della classifica maschile.