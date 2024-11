S.A. 5 novembre 2021 Sassari: sono 21 i positivi al Covid Dati di diffusione del virus confortanti anche nel territorio comunale di Sassari. Due nuovi casi rispetto alle ultime 24 ore. Non ci sono ricoverati. Ventuno le persone in quarantena



SASSARI - A Sassari le persone positive al Coronavirus sono 21, con due nuovi casi rispetto alle ultime 24 ore. Non ci sono ricoverati. Ventuno le persone in quarantena. Sono 13 le Regioni e Province autonome che questa settimana registrano un'incidenza di casi di Covid-19 sopra la soglia critica di allerta fissata a 50 casi su 100mila abitanti, soglia a partire dalla quale diventa difficile riuscire ad eseguire il tracciamento dei casi. I valori più bassi si registrano invece in Molise (11,1) e Sardegna (14,8).