Finanziato il nuovo ingresso alla città di Alghero

La grande area d'ingresso città, nelle intenzioni dell'Amministrazione diventa uno spazio pubblico capace di generare qualità urbana e conseguenti benefici economici pubblici e privati: circa 130 stalli per autoveicoli, moto e biciclette oltre al verde urbano, che assume particolare rilevanza per l’organizzazione dello spazio. In progetto la realizzazione di un manto di copertura in materiale alternativo all’asfalto bituminoso, di migliore impatto visivo e di funzionalità drenante delle acque meteoriche, di maggiore eco-sostenibilità, oltre alla realizzazione di un viale pedonale alberato lungo l’asse nord-sud per una più sicura fruizione pedonale di quella che dovrà diventare una comoda area di collegamento con le trafficate vie Mazzini e XX Settembre, e i servizi presenti: cimitero, scuole, impianti sportivi e attività commerciali. ALGHERO - Il progetto di riqualificazione urbana dell'area “Don Bosco Mariotti” era stato approvato nel mese di marzo in Giunta. Ora trova copertura finanziaria, almeno per la gran parte dei 4.450 metri quadrati sterrati posti proprio all'ingresso principale della città. 850mila euro i fondi reperiti dall'avanzo di Bilancio, ripartiti nei giorni scorsi con l'approvazione della delibera. 281 del 2021 e destinati ai lavori sulle vie Vittorio Emanuele, Aldo Moro e Barraccu.Nella stessa delibera sono destinati fondi per numerosi altri scopi, frutto di un poderoso avanzo di amministrazione (soldi in bilancio non spesi ed economie a valere su contribuzioni statali di natura diversa): interventi oggetto di una conferenza stampa in programma sabato a Porta Terra. Tra questi - al netto dei contributi spot su differenti settori - merita menzione la scelta di completare il micronido in costruzione alla Pietraia (85mila euro) e la realizzazione di una struttura geodetica presso le scuole di via XX Settembre e via Malta (250mila euro).La grande area d'ingresso città, nelle intenzioni dell'Amministrazione diventa uno spazio pubblico capace di generare qualità urbana e conseguenti benefici economici pubblici e privati: circa 130 stalli per autoveicoli, moto e biciclette oltre al verde urbano, che assume particolare rilevanza per l’organizzazione dello spazio. In progetto la realizzazione di un manto di copertura in materiale alternativo all’asfalto bituminoso, di migliore impatto visivo e di funzionalità drenante delle acque meteoriche, di maggiore eco-sostenibilità, oltre alla realizzazione di un viale pedonale alberato lungo l’asse nord-sud per una più sicura fruizione pedonale di quella che dovrà diventare una comoda area di collegamento con le trafficate vie Mazzini e XX Settembre, e i servizi presenti: cimitero, scuole, impianti sportivi e attività commerciali.