Cor 7 novembre 2021 Porto Torres: Faccia a faccia sulla sanità



PORTO TORRES - L'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, ha incontrato venerdì pomeriggio a Porto Torres il sindaco Massimo Mulas, nel corso di un confronto sulla riforma della sanità sarda promosso dal circolo cittadino della Lega, coordinato da Pierluigi Molino, e dal consigliere comunale Ivan Cermelli. Il primo cittadino ha manifestato le esigenze della comunità, sottolineando la riuscita della collaborazione con ATS Sardegna in occasione della campagna vaccinale, e soffermandosi in particolare sulle potenzialità del poliambulatorio di Andriolu, presidio sanitario fondamentale sul territorio. L'assessore Nieddu ha raccolto le istanze presentate dal sindaco Mulas e ha illustrato la filosofia su cui ruota la riforma presentata in questi giorni: l'obiettivo è riportare il cittadino al centro dei servizi, costruendo una grande rete di prossimità. In questo disegno, Porto Torres avrà un ruolo: qui, grazie ai fondi del Pnrr, sarà realizzata una delle 74 "Case della salute" che rappresenteranno il fulcro della nuova architettura sanitaria regionale. Si tratta di strutture dove saranno presenti equipe multidisciplinari in grado di dare risposte integrate ai bisogni della cittadinanza.