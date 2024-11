Cor 8 novembre 2021 Cumuli di macerie nel Forte

«Assurdo trattare così la città» Dopo la bonifica voluta dall'ex amministrazione comunale algherese e l'utilizzo per rassegne enograstronomiche legate ad eventi e spettacoli, il totale abbandono degli ultimi anni. Oggi il forte è imbottito di macerie e cumuli di materiali edili



ALGHERO - Il Forte della Maddalenetta, nel cuore storico della città di Alghero, diventa area di rimessaggio per materiali edili, cumuli di rifiuti e attrezzature da cantiere. È la paradossale situazione in cui versa la parte storica della città, uno degli angoli più caratteristici e ricchi di storia. La denuncia pubblica è della consigliera comunale Gabriella Esposito. Le sue parole.