Nasce Angela Sussarello Boyl, la badessa fondatrice del monastero sassarese di Santa Chiara. Fu eletta badessa poco prima del suo trasferimento ad Alghero. Nel 1628 Angela Sussarello, erede di una nobile famiglia, rinunciò ai suoi diritti feudali per prender i voti. Il suo nome comparve per l'ultima volta nella documentazione ecclesiastica nel 1675.