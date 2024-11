Cor 9 novembre 2021 200gr di marijuana: arresti nel Nuorese Nei guai due giovani di Ulassai, un 20enne, ed un 24enne. Provvidenziale l´intervento dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jerzu, durante un servizio preventivo per il controllo del territorio



NUORO - Nella tarda serata di lunedì, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jerzu, durante un servizio preventivo per il controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” un 20enne, ed un 24enne, entrambi di Ulassai. Nello specifico, giunti in località “Taccu”, i militari hanno notato i due giovani che si aggiravano in macchina in una zona isolata dal resto del piccolo paese ogliastrino.



Insospettiti, i Carabinieri hanno proceduto al controllo del veicolo rinvenendo vari involucri in plastica contenenti marijuana per un peso complessivo di quasi 240 grammi ed un coltello tipo pattadese con lama di circa 10 cm. Le successive perquisizioni domiciliari, effettuate con l’ausilio dell’Aliquota Operativa della Compagnia, hanno permesso di rinvenire ulteriori 40 g di marijuana e dodici cartucce di vario calibro in buono stato di conservazione.



Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. I due, dopo le formalità di rito, sono stati rinchiusi presso le rispettive residenze in regime di arresti domiciliari, a disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Lanusei. I Carabinieri della Compagnia di Jerzu proseguiranno con controlli capillari su tutto il territorio anche al fine di reprimere il fenomeno della detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.