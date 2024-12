Cor 11 novembre 2021 Carta, Contini, Panzino: catalogo e tavola rotonda Appuntamento sabato 13 novembre negli Spazi Espositivi del Quarter in Largo San Francesco ad Alghero, per la presentazione del catalogo della mostra ARTEAHO. Giovanni Carta, Aldo Contini, Igino Panzino, a cura di Mariolina Cosseddu



ALGHERO - Appuntamento sabato 13 novembre (ore 17), negli Spazi Espositivi del Quarter in Largo San Francesco ad Alghero, per la presentazione del catalogo della mostra ARTEAHO. Giovanni Carta, Aldo Contini, Igino Panzino, a cura di Mariolina Cosseddu, realizzata in collaborazione con il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero e la Fondazione Banco di Sardegna. Il catalogo, edito da Edes e Soter, raccoglie i testi di Mariolina Cosseddu, Giannella Demuro e Ivo Serafino Fenu.



La mostra si inserisce all'interno del più ampio progetto In Sacro Itinere, nato venticinque anni fa con l'intento originario di generare processi di arte pubblica, che riapre oggi interrogativi legati alla città, ai linguaggi del contemporaneo e alle prospettive future: si può davvero pensare a un'arte partecipata? A una città consapevole del proprio patrimonio storico ma anche di quello presente e dunque in fieri? La pubblicazione del catalogo vuole essere quindi occasione per avviare un dibattito critico e costruttivo sul rapporto tra l'arte e la città di Alghero, tra bilanci del passato e progetti futuri, tra gli spazi chiusi destinati all'arte contemporanea e il tessuto urbano in grado di accogliere momenti di arte pubblica.



L'invito a partecipare alla tavola rotonda è rivolto ad artisti, operatori e operatrici culturali e a chiunque sia interessato al tema. Quello di sabato è il primo di una serie di incontri promossi dalla Fondazione Alghero nell'ottica di supportare le espressioni artistiche contemporanee e promuovere lo sviluppo culturale del territorio. La mostra ARTEAHO Giovanni Carta, Aldo Contini, Igino Panzino è fruibile fino al 15 novembre nelle sale espositive de Lo Quarter, in Largo san Francesco, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30.