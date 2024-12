Cor 11 novembre 2021 Sei chili di marijuana in casa, nei guai 23enne Arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, un 23enne di Tertenia. Provvidenziale l´intervento dei carabinieri della locale stazione



NUORO - Nella mattinata di mercoledì, i Carabinieri della Stazione di Tertenia e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Jerzu, nel corso di servizio finalizzato al contrasto in materia di stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, un 23enne di Tertenia. Nella località marina “Cuile Nonei”, i militari hanno perquisito l’interno di un’abitazione estiva in uso al giovane, rinvenendo vari involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di oltre 6 chilogrammi, oltre a vario materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il giovane, dopo le formalità di rito, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari.