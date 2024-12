Cor 12 novembre 2021 Bovini: bando riproduttori in apertura Dal 22 novembre si potranno presentare le domande per l’acquisto dei bovini, sia dei riproduttori che delle fattrici di qualità pregiata registrati nei libri genealogici o nei registri di razza, per migliorare la produzione e incrementare la qualità delle carni bovine



CAGLIARI - Dal 22 novembre si potranno presentare le domande per l’acquisto dei bovini, sia dei riproduttori che delle fattrici di qualità pregiata registrati nei libri genealogici o nei registri di razza, per migliorare la produzione e incrementare la qualità delle carni bovine. «E’ un bando divenuto negli anni fondamentale che ci ha sostenuto nel migliorare i nostri allevamenti, arrivando agli altissimi livelli di cui ci possiamo vantare oggi, che ci vedono primeggiare anche nelle migliori fiere italiane e non solo – sostiene l’allevatore e socio Coldiretti nonché vice presidente di Aars Luca Filigheddu -. Per questo eravamo da tempo in pressing con la Regione per accelerare la pubblicazione del bando». Gli aiuti – comunica Coldiretti Nord Sardegna - saranno erogati sotto forma di contributi in "de minimis". Sono ammesse a finanziamento le spese relative all'acquisto dei riproduttori e delle fattrici appartenenti alle razze Charolaise, Limousine, Piemontese, Chianina, Marchigiana, Maremmana, Podolica, Romagnola, Pezzata rossa (linea carne), Sarda, Sardo Modicana, Sardo-Bruna. Le domande dovranno essere presentate all’Agenzia Laore dal 22 novembre prossimo al (e non oltre) 31 dicembre. Sono ammissibili all'aiuto gli acquisti effettuati dal 2 marzo fino al 31 dicembre 2021.