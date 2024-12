Cor 20 novembre 2021 Rugby: l´Amatori Alghero sfida Biella Il Biella Rugby è una squadra strutturata e di grande esperienza; insieme al Cus Torino è ancora imbattuta e, con una gara da recuperare, occupano al momento la seconda posizione in classifica, proprio dietro i torinesi



ALGHERO - Domenica 21 novembre 2021 alle ore 13, l’Amatori Rugby Alghero affronterà il Biella Rugby, partita valida per la quinta giornata del Campionato Nazionale di serie A. Dopo la vittoria all’esordio di campionato a Genova, gli algheresi hanno avuto due battute d’arresto, perdendo in casa con il forte Cus Torino ed in trasferta la settimana scorsa contro il Parabiago Rugby. Il Biella Rugby è una squadra strutturata e di grande esperienza; insieme al CUS Torino è ancora imbattuta e, con una gara da recuperare, occupano al momento la seconda posizione in classifica, proprio dietro i torinesi. Sarà una grande prova per i giallorossi, che avranno l’opportunità di testare sul campo il proprio percorso di crescita, con una compagine appena arricchita di un nuovo elemento, il giovane giocatore neozelandese, ma di origine tongane, Vaingalo Fine.