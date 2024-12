Cor 22 novembre 2021 Comitato Zonale Nurra: Lai ancora presidente Rimarrà in carica insieme al direttivo per un altro anno di proroga, così come deliberato dall´assemblea annuale con voto unanime, «viste le numerose attività portate avanti con determinazione e constatato lo stato di emergenza pandemica ancora in corso»



ALGHERO - Nei giorni scorso si è svolta l'assemblea annuale del Comitato Zonale Nurra che ha deliberato, con voto unanime dei numerosi partecipanti, tutti i punti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea, su proposta di uno dei partecipanti, ha deciso di prorogare di un anno il mandato dell’attuale direttivo presieduto dal presidente Tiziana Lai, «viste le numerose attività portate avanti con determinazione e constatato lo stato di emergenza pandemica ancora in corso». Il presidente, nella sua relazione, ha illustrato nel dettaglio le varie attività sviluppate nel corso degli ultimi due anni, dando modo all'assemblea di potersi esprimere con precise indicazioni su come portare avanti le vertenze a tutela del territorio.



Il maggior tempo è stato dedicato alla disamina minuziosa della proposta di variante del Piano di Assetto Idrogeologico per il territorio che l'Amministrazione Comunale ha presentato al direttivo del comitato. Sono state analizzate tutte le attività che il direttivo ha messo in atto e si è deciso di proseguire con tutte le azioni formali che permettano al territorio di ottenere una pianificazione coerente con la realtà dei luoghi come da sempre sostenuto. Ampio spazio anche alla disamina dei progetti in essere per la manutenzione delle strade, dei canali di bonifica e del costituendo Distretto Agricolo di Alghero.



La preoccupazione dei cittadini sulla chiusura dell'ufficio postale di Santa Maria La Palma è stata confermata anche dall’assemblea, sottolineando che non è tollerabile uno smantellamento dei servizi territoriali. Il presidente Lai ha spiegato che sono in atto due iter paralleli volti alla immediata riapertura: l'amministrazione Comunale e l'ufficio tecnico di Poste Italiane hanno già effettuato un sopralluogo presso la sede dell’ex anagrafe per verificare l'idoneità degli spazi; l’Assessorato Enti Locali della Regione Sardegna invece sta procedendo con l’incarico ad un tecnico dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici per l'ottenimento delle certificazioni mancanti nella sede attualmente chiusa. Il direttivo ha ringraziato i numerosi presenti per la rinnovata fiducia e ringrazia quanti supportano quotidianamente le sue azioni per migliorare le condizioni dell'intero territorio della bonifica storica Algherese.