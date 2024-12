S.A. 22 novembre 2021 Ute Alghero: si parla di sanità Doppio appuntamento all´Università della Terza Età di Alghero. Martedì 23 e giovedì 25 novembre si etrranno due conferenze sui temi della sanità con i medici Paola Correddu e Silvana Cosseddu



ALGHERO - Doppio appuntamento all'Università della Terza Età di Alghero. Martedì 23 novembre, alle ore 16.30, presso la Sede di Via Sassari 179, la dottoressa Paola Correddu, medico del territorio nel servizio di continuità assistenziale, impegnata nella difesa della Sanità Pubblica e del diritto di ciascun individuo ad accedere a cure appropriate e puntuali, terrà la conferenza dal titolo “La Legge 194, non si tocca”. "Come è cambiata la figura del Medico di Base" è il tema, invece, della conferenza in programma giovedì 25 novembre, alle ore 16.30, che sarà tenuta dalla dottoressa Silvana Cosseddu, medico di Medicina Generale.



Nella foto: Paola Correddu