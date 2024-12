S.A. 29 novembre 2021 A Sennori un mese di spettacoli Il Comune ha organizzato il “Natale Sennorese 2021”, fitto cartellone di appuntamenti dall’8 dicembre al 6 gennaio. Tutto il programma



SENNORI - Un mese denso di eventi animerà Sennori per le festività natalizie. Il Comune, in collaborazione con la Proloco e le associazioni locali, ha organizzato il “Natale Sennorese 2021”, fitto cartellone di appuntamenti che dall’8 dicembre al 6 gennaio offriranno spettacoli per bambini e per adulti, mercatini, concorsi, concerti, incontri culturali e ludici per fra trascorrere ai sennoresi festività serene e gioiose, tutto nel pieno rispetto delle norme contro la diffusione del covid-19.



«Grazie alla collaborazione con la ProLoco, con la cooperativa Airone del Centro di aggregazione, e con la cooperativa Comes della Biblioteca comunale, e tutte le altre associazioni culturali e religiose di Sennori abbiamo messo in piedi un programma ricco di appuntamenti», commenta l’assessora alla Cultura e vice sindaca, Elena Cornalis. «Crediamo che le manifestazioni culturali e anche enogastronomiche possano essere un impulso per il rilancio del nostro territorio. Abbiamo però a cuore la salute di tutti e quindi sarà obbligatorio il rispetto di tutte le norme anti covid. In quest’ottica sarà come sempre fondamentale il lavoro di Polizia locale, Carabinieri e Compagnia barracellare, che già da ora ringraziamo per il loro impegno e la loro professionalità».





Programma: 8 dicembre: Mercatino di Natale; 10 dicembre: Presentazione del libro di Peppino Tanti alla Biblioteca Comunale; 11 dicembre: Inaugurazione del Villagio di Babbo Natale della ProLoco; 11 dicembre: Nuova Compagnia Teatro Sassari presenta “La Sorpresa”; 18 dicembre: La Notte Bianca Sennorese; 19 dicembre: Concerto di Natale del Coro Polifonico Città di Sennori; 22 dicembre: La Notte Bianca dei Bambini; 24 dicembre: Babbo Natale Express; 28 dicembre: Concerto di Natale del Coro Polifonico Turritano; 5 gennaio 2022: Il Presepe Vivente; 6 gennaio: La Festa della Befana.