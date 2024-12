S.A. 1 dicembre 2021 Positivo all´Omicron sul Roma-Alghero Un passeggero, asintomatico, che ha fatto scalo prima in Olanda e poi a Fiumicino, rientrando dall´Africa, è risultato positivo al tampone rinofaringeo allo sbarco ad Alghero. 130 passeggeri in quarantena



ALGHERO - Allerta per la variante Omicron su un volo Roma-Alghero atterrato in Sardegna domenica notte. Un passeggero, asintomatico, che ha fatto scalo prima in Olanda e poi a Fiumicino è risultato positivo al tampone rinofaringeo. L'uomo proveniva da un viaggio in Africa. Tutti i 130 passeggeri dell'aereo sono stati messi in quarantena. Giovedì mattina verranno effettuati i tamponi molecolari. Se qualcuno dovesse risultare positivo, allora scatterà il tracciamento anche per i contatti stretti di ciascun contagiato.