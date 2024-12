4 dicembre 2021 Cada dia: 4 dicembre 2021



Ad Alghero la Marina Militare e i Vigili del fuoco festeggiano la Patrona Santa Barbara. In cittą la ricorrenza viene ricordata con le messe in Cattedrale e a San Giuseppe. Nel distaccamento dei pompieri segue la tradizionale apertura della sede alla cittadinanza. A mos veure, a demą