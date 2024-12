Cor 11 dicembre 2021 Dalla Franciacorta ad Alghero

Il sogno di Vittorio Moretti L’intervista sul Quotidiano di Alghero nel giorno a lui dedicato al Civico Teatro Gaví Ballero, alla presenza del sindaco Mario Conoci. Dalla Franciacorta e il Bellavista Wine alla Riviera del Corallo e la Sella&Mosca: Vittorio Moretti è ufficialmente cittadino onorario di Alghero



ALGHERO - «Uno dei miei sogni è stato quello di poter acquistare Sella & Mosca. Trenta anni fa visitai questa bellissima azienda e m’innamorai» afferma Vittorio Moretti, che racconta: «Avendo un rapporto lavorativo con Campari ed essendoci per loro occupati della costruzione degli stabilimenti di Novi Ligure e Sesto San Giovanni, durante i nostri incontri avevamo scherzato sulla possibilità che potessi, un giorno, acquistare la tenuta sarda di loro proprietà, e così è stato. Sono passati quasi 6 anni da quella data e posso dirmi totalmente soddisfatto dell’investimento. Certamente un’azienda di queste dimensioni e importanza richiede tanti sacrifici, sia economici che personali-professionali. Il team competente e all’avanguardia che guida oggi l’azienda, insieme ai riconoscimenti internazionali ottenuti, mi riempiono d’orgoglio e mi danno l’entusiasmo per andare avanti. A coronamento di questo percorso anche la cittadinanza che vivo come un regalo enorme da parte di una popolazione, quella sarda, che mi ha accolto con entusiasmo e calore, facendomi sempre sentire benvenuto».