S.A. 12 dicembre 2021 Concerto sinfonico-corale a Sassari e Nuoro “In nativitate domini”, il Natale secondo Canepa e Santa Cecilia Concerto sinfonico-corale il 20 dicembre al Duomo di Sassari e il 21 a Nuoro con l’Orchestra d’archi Enarmonia e un cast tutto sardo



SASSARI - Un doppio appuntamento per celebrare il Natale e il ritorno alla socialità. L’Associazione Corale Luigi Canepa e la Polifonica Santa Cecilia di Sassari si uniscono per l’evento “In nativitate domini”, concerto sinfonico-corale in programma lunedì 20 dicembre nella cattedrale di San Nicola a Sassari e il giorno seguente, martedì 21, alla Scuola civica “Antonietta Chironi” di Nuoro. «In questo momento ancora difficile ma di speranza e fiducia nel futuro – spiega Federico Tolu, presidente della “Canepa” – aumenta la voglia di normalità, specialmente per le associazioni culturali e musicali che sentono la necessità di tornare davanti al pubblico per offrire momenti di serenità e spensieratezza».



Per questo, le due storiche realtà sassaresi si presentano unite con un programma di musiche sacre: il Magnificat in Si bemolle maggiore per soli, coro e archi di Francesco Durante e il Salve Regina per contralto e archi di Giovanni Battista Pergolesi, dirette da Matteo Taras, insieme alla Messa n. 2 in Sol maggiore D167 per soli, coro e archi di Franz Schubert diretta da Luca Sirigu. Le due storiche corali sassaresi saranno accompagnate dall’Orchestra d’archi Enarmonia, mentre i solisti, tutti giovani cantanti sardi, saranno il soprano Ilaria Vanacore, il contralto Federica Moi, il tenore Claudio Deledda e il basso Francesco Solinas.

«Dopo il lungo e problematico blocco imposto dal Covid è stato possibile riprendere in sicurezza le prove. Le due formazioni Corali si sono unite per costruire una proposta che comunicasse passione per la musica e desiderio di condivisione e siamo felici di presentarla al pubblico», dice la presidente della “Santa Cecilia”, Denise Gueye.



L’evento sarà aperto, ma con prenotazione obbligatoria dal 13 dicembre ai numeri 0794926304 oppure 3405123457, o via mail scrivendo a segreteria@coraleluigicanepa.com. Per accedere ai luoghi dell’evento sarà inoltre necessario esibire il green pass rafforzato, con controllo della temperatura e obbligo di indossare la mascherina fino all’uscita.

L’appuntamento è realizzato con il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Comune di Sassari, Comune di Nuoro, Arcidiocesi di Sassari e Fondazione Accademia Casa di popoli, in collaborazione con la Scuola civica di musica “Antonietta Chironi” di Nuoro.