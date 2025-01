Cor 12 dicembre 2021 Natale rock al Verdi di Sassari Tributo d’autore ai Beatles e ai Genesis: ritornano a Sassari i 2 nuovi progetti di Rock opera. Due concerti campioni di incassi per un Natale al teatro Verdi di Sassari all´insegna del grande rock.



SASSARI - Dopo il successo di Pink Floyd History” ritornano a Sassari i 2 nuovi progetti di Rock opera Questa la proposta artistica della Cooperativa Teatro e/o Musica che alza il sipario su 2 eventi di qualità pensati per andare incontro alle esigenze di un pubblico eterogeneo. La due giorni si svolgerà tra giovedì 16 e venerdì 17 dicembre con inizio alle 21. Si parte il 16 con “The Beat Box” un evento che rappresenta molto più che un semplice tributo ai Beatles e si ripropone di far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool. Per ottenere il risultato desiderato nulla è stato lasciato al caso: dalla strumentazione, identica a quella usata dai Beatles nei loro storici concerti agli abiti, confezionati su misura dalla stessa sartoria che li creò per la tournée americana dei Fab Four. Uno show che attraversa i ricordi e le scoperte di più generazioni, con esecuzioni fedelissime a quelle originali per riscoprire l’entusiasmo e la positività dei mitici anni ’60.



«Nel 2019 il concerto “Pink Floyd History” aveva ottenuto un enorme successo abbiamo pensato allora quest’anno di portare al Verdi le 2 nuove produzioni di Rock Opera - dichiara il direttore artistico Stefano Mancini - proseguendo con la tradizione di alzare il sipario nei giorni prefestivi». Venerdì 17 si prosegue con un tributo ad un’altra band entrata nella storia del rock i Genesis con il concerto dal titolo “Lovers’ Leap” che è anche il nome della band sul palco. I cinque musicisti della formazione ripropongono il vasto repertorio costituito dai brani del Genesis, la celebre band inglese che ha rivoluzionato il progressive rock negli anni ’70 e successivamente la scena pop degli anni ’80. “Lovers’ Leap” tradotto suona più o meno così: “il balzo degli amanti “ ed è ispirato ad uno dei brani inseriti nella suite “Supper’s Ready” . Lo spettacolo, in un tripudio di luci e sonorità ricercate, riconduce lo spettatore nell’atmosfera dei concerti che hanno segnato la storia del rock e del progressive.