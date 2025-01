S.A. 13 dicembre 2021 Òmnium firma il calendario algherese 2022 Quest´anno il Calendario è arricchito dalla descrizione in algherese, accompagnata da foto a colori, di alcune piante spontanee presenti nel territorio di Alghero



ALGHERO - L’Òmnium Cultural de l’Alguer ha pubblicato il Calendario in algherese 2022. Quest'anno il Calendario è arricchito dalla descrizione in algherese, accompagnata da foto a colori, di alcune piante spontanee presenti nel territorio di Alghero e, in generale, in quasi tutta la Sardegna. Il nome in algherese di queste piante, piano piano, si sta perdendo e una pubblicazione come il Calendario in Algherese, che entra in tante case, può aiutare a farli ricordare agli anziani e a farli conoscere ai giovani.



I testi e le fotografie sono di Carla Valentino, vicepresidente dell’Òmnium Cultural de l’Alguer. Questa pubblicazione vuole essere un esempio di "uso normale" della nostra lingua, non solo in forma orale ma anche in forma scritta. L'algherese, il catalano di Alghero, può essere utilizzato in tutti gli ambiti e, come in questo caso, anche per descrivere le piante spontanee del territorio, utilizzando un linguaggio scientifico-divulgativo facile facile, a misura delle famiglie algheresi, e non solo. Il Calendario è reperibile presso la sede dell’Òmnium Cultural, in Via Sant Agostino 18/A, il lunedì dalle 16.30 alle 18, il martedì e il venerdì dalle 10 alle 12.30.