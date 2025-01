S.A. 13 dicembre 2021 Alghero Bike: podio a Monastir Domenica si è svolto il Trofeo Santa Lucia Monastir, 4° tappa del campionato di Ciclocross. Gli atleti hanno gareggiato in un percorso vario e molto spettacolare da circa 3 chilometri e mezzo. I risultati



MONASTIR - In una bella giornata di sole si è svolto il Trofeo Santa Lucia Monastir, 4° tappa del campionato di Ciclocross. Gli atleti hanno gareggiato in un percorso vario e molto spettacolare da circa 3 chilometri e mezzo, con difficoltà e passaggi di vario tipo come percorso su fango, sabbia. In generale è stata una gara dura e impegnativa ma dove gli atleti dell'Alghero bike hanno ottenuto buoni risultati.



Nella prima partenza dedicata agli allievi Matteo Sanna, Mattia Solferino e Gabriele Carboni hanno sfiorato il podio e portato a casa ottimi punti per la classifica di squadra. Nel giro dedicato ai più grandi, nella seconda partenza Giovanni Manzottu è arrivato al secondo posto nei Master 7, Luciano Catogno terzo posto nei Master 6 e, sempre nella stessa categoria, Luigi Ruiu al 8° posto.



Grande prestazione di Giulia Contini che arriva 2° nelle Donne Junior.

Da segnalare il debutto di Monica Pinna nel ciclocross e podio per Bianca Maria Manca che si aggiudica il secondo posto nella categoria Woman 3. Il Campionato Ciclocross, Sardegna Cross Cup, questa stagione vedrà gli atleti impegnati nelle otto tappe tra novembre e febbraio. Il 16 Gennaio sarà la volta di Alghero bike dove, nel Campo comunale Luigi Deriu di Olmedo, si terrà la prova unica del Campionato Sardo con la consueta assegnazione delle maglie Esordienti del primo anno.