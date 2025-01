Cor 14 dicembre 2021 Maestrale, via alla scuola di formazione Giulio Galleri, Stefano Cucca e Alessandra Casu apriranno il percorso formativo che prevede 14 lezioni frontali, stage, laboratori, elaborazione d´idee anche a contatto con le principali imprese del territorio



ALGHERO - Prenderà avvio il prossimo giovedì 16 dicembre, con inizio alle ore 18.30, nella sala conferenza al secondo piano del Quarter, in largo San Francesco ad Alghero, la scuola di formazione alla cultura d'impresa e allo sviluppo sostenibile. Giulio Galleri, giovane manager algherese che attualmente svolge la sua professione in Canada e in Svizzera, Stefano Cucca fondatore della Rumundu Academy e della prima scuola di economia circolare in Italia, Alessandra Casu, docente del dipartimento di Architettura nel corso di laurea in urbanistica dove insegna sostenibilità urbana, apriranno il percorso formativo che prevede 14 lezioni frontali, stage, laboratori, elaborazione d'idee anche a contatto con le principali imprese del territorio.



Sono una trentina i giovani finora iscritti, a cui si aggiungono una ventina di fuori-quota per una scuola aperta a tutti. Sarà possibile iscriversi anche durante la lezione di giovedì oppure inviando una mail entro il 13 gennaio a info@laforzadelleidee.eu. La scuola, organizzata dall'associazione Maestrale, finanziata dalla Fondazione di Sardegna, gode della partnership di Banco di Sardegna, Nobento, Oleificio San Giuliano, Focus Europe, ANCE, ALI, Comune di Alghero, Provincia di Sassari e Fondazione Alghero. Previsti stage anche in Regione e a questo proposito, il dirigente regionale Gianluca Cocco illustrerà ai giovani la strategia sarda sullo sviluppo sostenibile.



Sul tema interverrà successivamente il massimo esperto italiano, Pierluigi Stefanini, presidente dell'alleanza per lo sviluppo sostenibile che coordina la strategia italiana per il raggiungimento degli obiettivi ONU 2030. Stefanini - che è anche presidente del Gruppo Unipol - dialogherà con i giovani della scuola algherese intervistato da Daniela Scano, caporedattrice della Nuova Sardegna. Previsti, tra gli altri, anche incontri in presenza con Pietro Bartolo, l'ex medico di Lampedusa ed europarlamentare, con Irene Tinagli, presidente della commissione problemi economici del Parlamento europeo, con Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud e di Assaeroporti, con Walter Ricciardi, già presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, con gli imprenditori Andrea Alessandrini di Nobento e Pasquale Manca della Domenico Manca SpA, con il direttore generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese e quello della Fondazione di Sardegna Carlo Mannoni. Lezione conclusiva affidata a Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera.