S.A. 15 dicembre 2021 All´Ute di Alghero libri e degustazione Giovedì 16 dicembre sarà presentato il libro “Vernaccia di Oristano. Identità di un territorio”. L´autore dialogherà con Marisa Castellini e a seguire sarà offerta una degustazione



ALGHERO - Prossimi appuntamenti della libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero. Per chiudere l’anno in bellezza con ricordi e tradizioni di Alghero e della Sardegna, la libreria Il labirinto propone un nuovo appuntamento in collaborazione con l’Ute (Università delle Tre età) di Alghero.



Giovedì 16 dicembre alle ore 17 presso il salone dell’ex seminario (via Sassari 179) sarà presentato il libro “Vernaccia di Oristano. Identità di un territorio” (Delfino editore, 2021), testo curato da G. Antonio Farris, Marilena Budroni, Davide Orro. Professor Farris dialogherà con Marisa Castellini e a seguire sarà offerta una degustazione.



La Vernaccia classica ha da sempre rappresentato nel panorama enologico internazionale il vino più importante dell’isola. Il simbolo enologico di una terra posta al centro del Mediterraneo, baciata dal sole e particolarmente vocata alla viticoltura. Possiede delle particolarità qualitative originali che lo differenziano dalla gran parte di tutti gli altri vini bianchi: è un vino da dessert secco, altamente alcolico, ottenuto senza aggiunta di alcol etilico; il suo affinamento avviene grazie alla mirabile azione e metabolismo di particolari lieviti che, affiorando in superficie a fine fermentazione, formano un velo (flor). È un vino legato strettamente alla storia e alla cultura del territorio oristanese che lo ha generato.