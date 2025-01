Cor 15 dicembre 2021 Doppio tris per il Tennis Club Alghero Domenica positiva per il Tc Alghero, che ha visto le sue due squadre impegnate nella Seconda Serie del Campionato Invernale regionale di tennis a squadre imporsi per 3-0



ALGHERO - Domenica positiva per il Tc Alghero, che ha visto le sue due squadre impegnate nella Seconda Serie del Campionato Invernale regionale di tennis a squadre imporsi per 3-0. Nel maschile, gli algheresi hanno sbancato i campi del Tc Terranova Olbia, grazie alle nette vittorie di Nicolò Serra (6-0, 6-1 a Musselli), di Alessandro Concu (6-0, 6-2 su Ciulla), e senza cedere game nel doppio che ha visto in campo i quattro atleti.



Nel femminile, il 3-0 per le ragazze di capitan Barbara Galletto è arrivato sul green set di Maria Pia, ai danni del Tc Bono A. Vittorie in due set per Claudia Bardino (6-1, 6-4 su Sara Francesca Rosalia Ruiu), per Marta Cau (6-0, 6-2 su Grazia Bella) e del doppio, con le padrone di casa vincenti 6-0, 6-3. Nel prossimo turno, il calendario propone una doppia trasferta: in casa del Tc Porto Torres A i ragazzi; a Olbia, contro il Tc Terranova B le ragazze.



Nella foto: Tc Alghero e Tc Bono A prima del match