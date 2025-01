Cor 16 dicembre 2021 Al Mariotti via alle vaccinazioni pediatriche Vaccinazioni pediatriche, da oggi l’Hub del Mariotti anche per i bambini della fascia 5-11 anni: La giornata dedicata ai bambini ha fatto segnare 42 prenotazioni per la sessione odierna



ALGHERO - Sono iniziate oggi (giovedì) le somministrazioni dei vaccini contro il Covid ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. La giornata dedicata ai bambini ha fatto segnare 42 prenotazioni per la sessione odierna. L’hub del Mariotti sta procedendo di pari passo con le somministrazioni delle dosi alle altre categorie della popolazione. Anche per questa serie di vaccini è necessario prenotarsi, in quanto la prenotazione garantisce migliori tempi d’attesa e flussi regolari delle vaccinazioni.



«Ringrazio il personale impegnato nelle vaccinazioni che ora conta anche sulla fascia pediatrica. È importante che la platea dei cittadini che si vaccinano sia più amplia possibile – dice al riguardo il Sindaco Mario Conoci – ed è bene che questa opportunità venga sfruttata dalle famiglie. È necessario che il raggio della protezione arrivi a coprire tutte le fasce di età. L’Hub del Mariotti – sottolinea - dimostra ancora una volta di essere uno strumento straordinario nella campagna contro il Covid-19, una grande conquista per la nostra città». Nel centro vaccinale del Mariotti si prosegue intanto con le somministrazioni della terza dose, che procedono con un ritmo elevato che sta cadenzando le prenotazioni. L’Hub sta inoculando quotidianamente circa 500/600 dosi, che raggiungono la somma di 3.000 dosi alla settimana, in cui sono comprese le prime dosi (in aumento) le seconde e le terze dosi.



Il Dott. Gioacchino Greco - direttore del presidio ospedaliero Alghero-Ozieri e responsabile dell’Hub del Mariotti – raccomanda la prenotazione quale elemento indispensabile per un corretto svolgimento delle giornate dedicate ai vaccini. «Soprattutto – afferma – per garantire tutti i prenotati che si presentano al centro e per non cerare disagi alla calendarizzazione delle somministrazioni». Il centro vaccinale sta operando con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 8,30 alle 14,00; martedì e giovedì: dalle 8,30 alle 17.