Concerto dell´Istituto Verdi al Quarter

3/1/2025 Alghero, Capodanno e il suo futuro Pensiamo sia arrivato il tempo di superare la retorica dei primati e dei confronti territoriali, per abbracciare una visione più ampia e costruttiva. Gli eventi organizzati nelle diverse città del Nord-Ovest Sardegna rappresentano infatti un valore aggiunto per l'intero territorio, contribuendo a creare un'offerta turistica diversificata e attrattiva per l'intera regione

3/1/2025 «No alibi per il Cap d´Any ma fatti» L´ex assessore al Turismo di Alghero Alessandro Cocco ritorna sui numeri del Cap d´Any che si sta avviando verso la conclusione, confrontandolo con i dati dell´edizione passata: «Alghero merita un confronto serio e basato sui dati concreti, soprattutto quando si parla di turismo e promozione del territorio. Le fantasie non servono a nessuno, se non a chi è in cerca di alibi»

4/1/2025 Cap d´Any non si discute ma può solo migliorare Il “Cap d’Any de l’Alguer”, è da tutte le parti politiche valutata positivamente e non viene messa in discussione ma anzi esaltata, vista anche la presenza sul palco, alla mezzanotte, del sindaco e di vari assessori, e sarà quindi, a quanto pare, riproposta nei prossimi anni. Spero, per il bene di Alghero, sempre meglio

3/1/2025 Àngel Maresca presenta il nuovo disco ad Alghero Lo Barber sarà accompagnato in questo concerto dalla band formata da Claudio Gabriel Sanna (chitarra e mandola), Paolo Zuddas (percussioni), Dario Pinna (violino), Salvador Maltana (contrabbasso) e Josep M. Cols (pianoforte e fisarmonica)

31/12/2024 Via al countdown del Cap d´Any Ad Alghero ieri notte è andato in scena il Deejay Time con Albertino, Molella, Prezioso e Fargetta. Oggi la seconda e più attesa serata: apertura dei varchi alle 19.30 e inizio intrattenimento alle 20 con Mirko Serra, a seguire Sara Jane con Simone Paleari e infine i Negramaro

4/1/2025 4mila in piazza a Bosa per il Capodanno Successo per i due concerti di Irene Grandi e Train To Roots per salutare il 2024 e festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Nuovi eventi in programma domenica 5 gennaio e il giorno dell’Epifania

30/12/2024 Castelsardo verso il Capodanno con Irama e Elodie Il palco in Piazza Nuova può accogliere 7.500 persone e l´area di via Roma con il megaschermo è stata pensata per 2.700 persone. Alle 22.30 si esibirà Irama, seguono i fuochi e dopo la mezzanotte il concerto di Elodie

2/1/2025 Il 6 gennaio riapre il Teatro Civico di Sassari Il 6 gennaio alle 20 l’ensemble salirà sul palco della struttura comunale per una serata che vedrà protagonisti anche la cantante Denise Gueye, il cantante Giuliano Rassu e gli studenti del Conservatorio di musica “Luigi Canepa” di Sassari. Via alle prenotazioni