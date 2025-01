Cor 18 dicembre 2021 Basket B: Alghero-Selargius Ultima fatica del 2021 per la Costruzioni Valentino Srl Alghero che oggi (sabato) alle ore 18, prima delle festività natalizie, affronta al Pala Manchia di Alghero il San Salvatore Selargius



ALGHERO - Ultima fatica del 2021 per la Costruzioni Valentino Srl Alghero che oggi (sabato) alle ore 18, prima delle festività natalizie, affronta al Pala Manchia di Alghero il San Salvatore Selargius. Le algheresi provano a chiudere la prima esperienza in Serie B mettendo in campo grinta e determinazione, e magari sotto l’albero si potrebbe trovare la prima vittoria stagionale per un gruppo giovanissimo formato per i 7/12 da under 15 e 17.



Nella foto: la quindicenne Carmen Atanasio