Cor 20 dicembre 2021 Viabilità in tilt, nervosismo in città Gran confusione questa mattina ad Alghero. La contemporanea chiusura di importanti arterie urbane ha mandato letteralmente in tilt il traffico cittadino. Nervosismo alle stelle, si sfiora la rissa in strada



ALGHERO - C'è chi si è ritrovato a girare come una trottola su via Sant'Agostino interrotta in più incroci, chi è incorso in un tamponamento in via XX Settembre per via del traffico generato dalle auto in doppia fila e chi si è imbottigliato in via Vittorio Emanuele, col rischio di finire perfino travolto in una scazzottata. E' l'epilogo di una mattinata da dimenticare sul fronte della viabilità ad Alghero, a causa della gran confusione generata dalla concomitante chiusura di importanti arterie urbane. All'origine di tutto la discutibile programmazione dei lavori pubblici nei diversi quartieri algheresi. La conseguenza è facile da indovinare: file ovunque, clacson, lamentele pubbliche e nervosismo alle stelle.