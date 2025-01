Cor 22 dicembre 2021 Nuovi eventi natalizi per i più piccoli a Sassari Il Natale a Sassari offre altri due preziosi regali ai più piccoli: il Mercato civico storico, oltre al presepe vivente, ospiterà da oggi, mercoledì 22 dicembre, spettacoli di animazione e laboratori culturali dedicati ai bambini e alle famiglie. S´Arza Teatro interverrà con spettacoli di animazione chiamati "Il trenino delle storie di Natale"



L'evento è rivolto a tutti i bambini e alle loro famiglie. Di fronte a ogni stazione del presepe vivente saranno raccontate storie legate al Natale e ai personaggi della natività che si incontrano nel percorso. Per informazioni è possibile contattare il numero 347 1948043. L'associazione La Volpe Bianca proporrà un laboratorio-teatro indirizzato a un massimo di 20 bambini di un'età compresa tra i 5 e gli 11 anni.



Le attività verteranno sull'espressività del corpo e sull'immaginazione attraverso tecniche narrative. È prevista una piccola performance finale. Per informazioni è possibile contattare il numero 328 2750753. Gli spettacoli si terranno mercoledì 22 dicembre dalle 16; giovedì 23 e 24 venerdì dalle 10 e dalle 16. L'ingresso è subordinato alle attuali misure di contenimento anti Covid-19.