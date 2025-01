S.A. 23 dicembre 2021 La Befana in piazza chiude il Natale Turritano L´associazione culturale Gurdulù Teatro con la direzione artistica di Maurizio Giordo porterà in scena da piazza Umberto a piazza Garibaldi lo spettacolo itinerante Teatro Clown; in caso di pioggia l´appuntamento si svolgerà nella sala Filippo Canu dove alle 21 sbarcherà la comicità di Pino e gli Anticorpi, in uno spettacolo a favore dell´associazione Gruppo sportivo disabili



PORTO TORRES - L'assessorato alla Cultura ufficializza l'evento che chiuderà il Natale Turritano: il prossimo 6 gennaio piazza Garibaldi ospiterà "Befana in piazza" con un doppio appuntamento: dalle 16 Ludolandia organizzerà animazione e laboratori per i bambini mentre alle 19 e 30 prenderà il via il concerto della Cartoon Cover Band Occhi di Yatta.



Nel frattempo prosegue il cartellone degli eventi: il 26 dicembre, l'associazione culturale Gurdulù Teatro con la direzione artistica di Maurizio Giordo porterà in scena da piazza Umberto a piazza Garibaldi (e ritorno) lo spettacolo itinerante Teatro Clown; in caso di pioggia l'appuntamento si svolgerà nella sala Filippo Canu dove alle 21 sbarcherà la comicità di Pino e gli Anticorpi, in uno spettacolo a favore dell'associazione Gruppo sportivo disabili.



Bilancio positivo per Street Food turritano e gli altri eventi che si sono svolti lo scorso fine settimana nel parco di San Gavino: «Il successo di eventi come questi che richiamano grande pubblico è sempre il frutto di un lavoro di squadra - dichiara l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco - per questo ringrazio gli organizzatori, i commercianti, le associazioni e i consiglieri comunali che hanno dato vita alle diverse manifestazioni, perché stanno rendendo più calde e partecipate queste giornate natalizie».



Nella foto: Pino e gli Anticorpi