Tra le poesie religiose occasionali vi sono "Los barandons" che venivano cantati la notte di Natale da gruppi di giovani che andavano di casa in casa di parenti o amici muniti di una borsa per ricevere dei regali. All'ingresso delle case, cantavano queste poesie che si concludevano con la richiesta di dolci, vino, frutta etc., con l'accompagnamento di sonagliere fatte tintinnare passandoci sopra la mano o con la chitarra. A mos veure, a demà.