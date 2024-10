S.A. 27 dicembre 2021 A Respublica riapre lo Sportello Psicologico Il Distretto della Creatività, nel centro storico di Alghero, conferma le iniziative di psicologia con lo psicoterapeuta Gian Luigi Pirovano per tutto il 2022



ALGHERO - ResPublica conferma le iniziative di psicologia con lo psicoterapeuta Gian Luigi Pirovano per tutto il 2022. Iniziative che nel 2021 hanno dato una mano a 151 persone con lo Sportello Psicologico e raggiunto il traguardo di 85 Seminari di Psicologia pubblicati (Gian Luigi Pirovano Youtube video), con 366 persone iscritte al canale Youtube. Per garantire il rispetto delle regole antiCovid, sia lo Sportello Psicologico, sia i Seminari proseguiranno nel 2022 via Internet. Lo Sportello Psicologico sarà sempre via Whatsapp o Skype, su appuntamento (Gian Luigi Pirovano 3804123225). I Seminari invece si terranno, a partire dal primo febbraio, ogni primo martedì del mese alle 19 sulla piattaforma di Google Meet (https://meet.google.com/mmd-dtwm-jyr). Sia lo Sportello Psicologico, sia i Seminari sono gratuiti e per chi può sono ad offerta libera per sostenere le iniziative di ResPublica.