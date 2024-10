28 dicembre 2021 Cada dia: 28 dicembre 2005



Viene firmato il primo capitolato della Secal, la partecipata del comune costituita due mesi prima per la gestione delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali. Dopo anni e polemiche sulla gestione passata nel frattempo in mano ai privati, la società è rientrata in campo per la riscossione dei tributi locali.