S.A. 1 gennaio 2022 Estratto dalle lamiere sull'Alghero-Olmedo Incidente stradale questa stamattina sulla strada per Olmedo, in prossimità della ex Quadriflor. Il conducente è uscito di strada sbattendo contro un albero in cunetta. Vigili del fuoco e 118 sul posto



ALGHERO - Grave incidente stradale questa stamattina (sabato) sulla Provinciale tra Alghero e Sassari, in direzione Olmedo, in prossimità della ex Quadriflor. Il conducente di autovettura, intorno alle 7.30, è improvvisamente uscito di strada sbattendo contro un albero e finendo la corsa in cunetta. L'uomo è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero. Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale dai sanitari del 118.



Foto d'archivio