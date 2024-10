Cor 2 gennaio 2022 Autovelox a Cagliari: ecco i punti di gennaio Rilevamento della velocità a Cagliari nel mese di gennaio 2022. Ecco tutti le date in cui verrà installato il dispositivo da parte della Polizia Locale cagliaritana. Si parte lunedì 10 gennaio sull´asse mediano



CAGLIARI - Il Corpo Polizia Municipale di Cagliari ha pubblicato il calendario indicante i giorni e i luoghi in cui saranno operativi gli strumenti di controllo elettronico della velocità per il mese di gennaio 2022: Lunedì 10 Asse Mediano 14,30-18; Giovedì 13 Viale Salvatore Ferrara 9-13,30; Mercoledì 19 Via Lungosaline 14,30-18; Giovedì 20 Via Lungosaline 9-13,30; Sabato 22 Asse Mediano 9-13,30; Martedì 25 Viale Salvatore Ferrara 14,30-18; Venerdì 28 Via Lungosaline 9-13,30.