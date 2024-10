Cor 3 gennaio 2022 Pais difende il Marino: sarà potenziato Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, in replica alle accuse piovutegli addosso da numerosi consiglieri comunali di Alghero che, senza tentennamenti, denunciavano lo smantellamento di quello che un tempo era un´eccellenza della sanità in campo Traumatologico e Riabilitativo



nella foto), in replica alle accuse piovutegli addosso da numerosi consiglieri comunali di Alghero che, senza tentennamenti, denunciavano lo smantellamento di quello che un tempo era un'eccellenza della sanità in campo Traumatologico e Riabilitativo, l'Ospedale Marino Regina Margherita di Alghero [ ALGHERO - «L'Ospedale Marino di Alghero, dall'insediamento della Giunta Solinas, ha avviato un percorso di rilancio e potenziamento di tutti reparti esistenti, dopo il totale svilimento del recente passato che obbligava i pazienti, spesso anziani, a vergognosi viaggi in ambulanza verso gli ospedali di Ozieri e Tempio. Oggi le sedute operatorie si svolgono regolarmente e viene assicurato ogni tipo di intervento chirurgico. Tutto questo sarà ulteriormente potenziato nel prossimo futuro grazie all'importante apporto di risorse da parte dell'Aou di Sassari per farne eccellenza regionale, come previsto dalla legge di riforma sanitaria che abbiamo approvato in Consiglio regionale». Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais (), in replica alle accuse piovutegli addosso da numerosi consiglieri comunali di Alghero che, senza tentennamenti, denunciavano lo smantellamento di quello che un tempo era un'eccellenza della sanità in campo Traumatologico e Riabilitativo, l'Ospedale Marino Regina Margherita di Alghero [ LEGGI ].