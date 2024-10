Cor 5 gennaio 2022 Carmen Consoli, tappe a Cagliari e Sassari La cantantessa siciliana ha scelto i teatri d’Italia per presentare il suo nuovo disco, luogo ideale per coglierne le tante sfumature e ritornare a condividere le emozioni che la musica regala. Appuntamento giovedì 6 e venerdì 7 gennaio al Teatro Massimo e l’8 gennaio al Comunale di Sassari



SASSARI - A distanza di sette anni dal disco di inediti “L’abitudine di tornare” (2015) e a quattro dalla raccolta live “Eco di Sirene” (2018), Carmen Consoli torna con “Volevo fare la rockstar”, un nuovo album e un nuovo tour che giovedì 6 e venerdì 7 gennaio farà tappa al Teatro Massimo di Cagliari e l’8 gennaio al Comunale di Sassari. La cantantessa siciliana ha scelto i teatri d’Italia per presentare il suo nuovo disco, luogo ideale per coglierne le tante sfumature e ritornare a condividere le emozioni che la musica regala.



Come comunicato precedentemente, a causa delle nuove calendarizzazioni post-Covid19 del Teatro Lirico di Cagliari, Sardegna Concerti e Insula Events, organizzatori dell’evento, hanno fatto slittare il concerto, inizialmente previsto il 30 novembre 2021, spostandolo al 6 gennaio 2022.



La nuova data, quella di giovedì 6 gennaio 2022, al teatro Massimo di Cagliari, ha portato in dote una sorpresa: un secondo concerto, sempre sul palcoscenico del Massimo di Cagliari, fissato per venerdì 7 gennaio. A grande richiesta, per non lasciare a bocca asciutta i tanti fan che vivono nel nord della Sardegna, Carmen Consoli si esibirà in una terza, ulteriore tappa: quella di sabato 8 gennaio 2022, al teatro Comunale di Sassari. I biglietti già acquistati per la data del 30 novembre a Cagliari sono validi per la nuova data del 6 gennaio al Teatro Massimo. I posti verranno riassegnati, nel rispetto delle scelte fatte in sede d'acquisto, adeguandoli alla pianta del Teatro Massimo.