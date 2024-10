S.A. 7 gennaio 2022 Fiere a Tel Aviv e Riga: al via iscrizioni La Regione Sardegna curerà l´acquisizione degli spazi fieristici e gli aspetti operativi, con uno stand proprio alle due manifestazioni. Manifestazioni d´interesse entro il 12 gennaio



CAGLIARI - E' aperta la manifestazione d'interesse per partecipare alle fiere di Tel Aviv e Riga, rispettivamente l'8 e il 9 febbraio e il 4 e 6 febbraio. La Regione Sardegna curerà l'acquisizione degli spazi fieristici e gli aspetti operativi, con uno stand proprio alle due manifestazioni. Sono ammesse a partecipare in qualità di co-espositori nello stand dalle strutture ricettive alberghiere a quelle extra-alberghiere; dai consorzi regolarmente costituiti e associazioni di imprese alle reti d’impresa; dalle agenzie di viaggio incoming e tour operator alle attività di noleggio di autobus con conducente; dalle società di gestione aeroportuali alle compagnie aeree e di navigazione.



Per partecipare a questa iniziativa le imprese dovranno avere sede operativa in Sardegna ed essere in attività al momento della presentazione della manifestazione di interesse all'iniziativa; dovranno inoltre essere iscritte presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato. Gli Operatori del ricettivo dovranno aver regolarmente presentato domanda di rinnovo alla classifica al Comune di riferimento per il quinquennio 2015/2019 e dovranno essere in regola con le comunicazioni periodiche dei dati ISTAT.



Le agenzie di viaggio dovranno essere regolarmente iscritte al Registro Regionale. I tour operators e le agenzie di viaggio devono espressamente svolgere attività di incoming. L'Assessorato effettuerà apposite verifiche sulla presenza di un catalogo "Sardegna" (anche informato digitale). La manifestazioni d'interesse dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 10.00 del 12 gennaio 2022; esclusivamente tramite Pec all'indirizzo: tur.promozione@pec.regione.sardegna.it e per conoscenza all'indirizzo: tur.fiere@regione.sardegna.it.