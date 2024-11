S.A. 15 gennaio 2022 Autoscontro in via Veneto, 4 feriti L'incidente è avvenuto in via Vittorio Veneto, in prossimità dell´incrocio con via Diez, nella tarda serata di venerdì. Coinvolti tre mezzi, quattro i feriti. Sul posto Polizia e Vigili del fuoco



ALGHERO - Brutto incidente stradale ieri sera (venerdì 14 gennaio ndr) intorno alle 20.30 ad Alghero. Lo scontro è avvenuto in via Vittorio Veneto, in prossimità dell'incrocio con via Diez (nella foto).



Coinvolti tre mezzi: una Polo, una Lancia Ypsilon e un camioncino. Quattro, tra passeggeri e conducenti, le persone trasportate in ambulanza al Pronto Soccorso. Nessuno sarebbero ferito gravemente.



Della dinamica del sinistro si sono occupati gli agenti della Polizia di Stato che hanno svolto i rilievi. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Alghero che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi.