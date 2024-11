Cor 15 gennaio 2022 Lanusei, 24mila firme per salvare l´ospedale Ha raccolto più di 24mila firme in pochi giorni la petizione online lanciata da Alessandro Marongiu per chiedere alle Istituzioni di intervenire per arginare la situazione che vede protagonista l’ospedale di Lanusei



LANUSEI - Ha raccolto più di 24mila firme in pochi giorni la petizione online lanciata da Alessandro Marongiu per chiedere alle Istituzioni di intervenire per arginare la situazione che vede protagonista l’ospedale di Lanusei: «tutti i reparti hanno carenza di personale - scrive infatti Marongiu nel testo della sua campagna - e ogni giorno ci troviamo a vedere reparti chiusi». «L'ospedale - si legge ancora - è un punto nevralgico per la salute di tutta l'ogliastra, in Sardegna. L'ultimo, tra i reparti chiusi è, la pediatria, servizio essenziale per le cure dei nostri bambini. In questo modo saremo costretti a fare 45 minuti di macchina per raggiungere il centro più vicino, con tutto ciò che ne consegue. Aiutaci ad alzare la voce. salviamo l'ospedale di Lanusei, punto nevralgico dell'ogliastra intera», conclude l’appello.