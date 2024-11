S.A. 19 gennaio 2022 Uri: sabato raccolta di sangue I donatori riceveranno un buono gratuito per poter frequentare un corso di BLSD adulto e pediatrico certificato per l´uso del defibrillatore



URI - Sabato 22 gennaio, dalle ore 8 alle 12, presso la sede Avis di Uri in via Sassari 28 sarà presente l'autoemoteca dell'Avis Provinciale per poter effettuare le donazioni del sangue. A tutti i donatori sarà offerto un panino con carne di cavallo, un bicchiere di vino, un caffè e una fetta di torta.



Inoltre i donatori riceveranno un buono gratuito per poter frequentare un corso di BLSD adulto e pediatrico certificato per l'uso del defibrillatore, oppure in alternativa una confezioni di ravioli di Uri.

Al fine di evitare assembramenti, è necessaria la prenotazione telefonica al numero 079/419777 oppure tramite whatsApp sempre tramite lo stesso numero.



«E' importante, soprattutto in questo periodo nel quale i centri trasfusionali ci hanno richiesto uno sforzo ulteriore - ha spiegato il presidente Graziano Agus, prenotare la donazione del sangue, viste le carenze di emocomponenti presenti negli ospedali».