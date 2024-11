Cor 20 gennaio 2022 Junker in 15 comuni del Sassarese Nelle ultime settimane l’app per la raccolta differenziata, che conta 35mila utenti attivi in tutta la Sardegna, è sbarcata in 15 nuovi comuni del Sassarese, grazie all’impegno dei gestori dei servizi ambientali sul territorio



SASSARI - È l’app per la raccolta differenziata più amata dagli italiani. E recentemente ha conquistato anche i sardi, in particolare la provincia di Sassari, dove addirittura 1 Comune su 4 ha deciso di affidarsi a lei per informare in modo più puntuale l’utenza e favorire la collaborazione dei cittadini. Stiamo parlando di Junker, il primo e più completo “tutor” intelligente per la raccolta differenziata, che riconosce i prodotti dal codice a barre o addirittura da una foto, e spiega come conferirli correttamente, rispettando le regole del proprio Comune.



Nelle ultime settimane l’app, che conta 35mila utenti attivi in tutta la Sardegna, è sbarcata in 15 nuovi Comuni del Sassarese, grazie all’impegno dei gestori dei servizi ambientali sul territorio Formula Ambiente, DLR ambiente e Ciclat, che hanno messo questo servizio a disposizione degli abitanti di Alà dei Sardi e Buddusò e dei 13 Comuni del bacino del Meilogu.



«Siamo molto felici di dargli il benvenuto grande nella community di Junker app”, commenta Noemi De Santis, responsabile comunicazione della piattaforma. “La nostra presenza in Sardegna si sta consolidando molto rapidamente, grazie alla voglia di innovazione e alla capacità di visione degli amministratori locali. Anche la risposta dei cittadini è stata finora entusiastica». In meno di un anno, nel solo Sassarese sono state infatti registrate ben 63mila ricerche totali in app, tra prodotti da differenziare e punti di interesse. «Altissimi - conclude Noemi De Santis - sono anche i tassi di download dell’app, che - giova sempre ricordarlo - è completamente gratuita e disponibile per Android, iOS e Huawei. Esemplare il caso dell’Unione Comuni del Villanova, dove Junker app è oggi usata dal 100% dei nuclei familiari».