Cor 20 gennaio 2022 Summer Ryanair, conferma per l´Alghero-Dublino



Alguer.it dal mese di dicembre del 2021, la compagnia irlandese aveva prudenzialmente cancellato le vendite. Da oggi la rotta nuovamente acquistabile. Il Country Manager di Ryanair per l'Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato «Siamo lieti di aggiungere questa nuova rotta per Dublino come parte dell'operativo estivo sull'Italia, offrendo ai nostri clienti un'altra fantastica destinazione europea e ampliando la scelta per le tanto attese vacanze estive». ALGHERO - Confermata da Ryanair la nuova rotta estiva da Alghero a Dublino, con due frequenze settimanali a partire dal 27 marzo 2022. Annunciata dadal mese di dicembre del 2021, la compagnia irlandese aveva prudenzialmente cancellato le vendite. Da oggi la rotta nuovamente acquistabile. Il Country Manager di Ryanair per l'Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato «Siamo lieti di aggiungere questa nuova rotta per Dublino come parte dell'operativo estivo sull'Italia, offrendo ai nostri clienti un'altra fantastica destinazione europea e ampliando la scelta per le tanto attese vacanze estive».