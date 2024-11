S.A. 31 gennaio 2022 Billie Jean King Cup: Alghero si prepara La soddisfazione del Tennis Club Alghero dopo l´ufficializzazione della sede algherese per la sfida che vedrà le azzurre di capitan Tathiana Garbin affrontare le transalpine venerdì 15 e sabato 16 aprile



ALGHERO - «A nome mio, del Consiglio direttivo e dei soci comunico che siamo lieti di ospitare nel nostro circolo l’incontro preliminare del gruppo mondiale della Billie Jean King Cup 2022, Italia–Francia». Lo dichiara il presidente del Tc Alghero Fabio Fois, dopo l'ufficializzazione della sede algherese per la sfida che vedrà le azzurre di capitan Tathiana Garbin affrontare le transalpine venerdì 15 e sabato 16 aprile.



«La scelta della Federazione non è stata sicuramente casuale – prosegue il numero 1 del circolo di Maria Pia - ciò dimostra la grande considerazione che la Fit, nella persona del presidente Angelo Binaghi, ha nei confronti del nostro club. Tutto ciò a dimostrazione che il lavoro svolto dal Direttivo e la collaborazione con la Federazione porta a certe soddisfazioni».



«Ringrazio il presidente Fit Angelo Binaghi – prosegue Fois - il sindaco di Alghero Mario Conoci, l’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna nella persona dell’assessore Gianni Chessa, la Fondazione Alghero nella persona del presidente Andrea Delogu, che, con il loro apporto, danno alla Sardegna, alla città dì Alghero e al Tennis club Alghero la possibilità dì ospitare questo importante evento internazionale di tennis femminile».



Nella foto: Fabio Fois